أعلنت لجنة تحكيم جائزة مان بوكر الدولية «Man Booker International prize»، أمس (الأربعاء)، القائمة الطويلة للجائزة وتشمل 13 رواية، وخلت القائمة من الكتّاب العرب وضمت الروايات التالية: (الوصايا) للكاتب مارجريت أتوود من كندا، (القارب الليلى إلى طنجة) للكاتب كيفن بارى من إيرلندا، (أختي) أوينكان برايثوايت من المملكة المتحدة ونيجيريا، (بط نيوبريبورت) لوسى إلمان من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، (فتاة وامرأة) برناردين إيفاريستو من المملكة المتحدة، (الحائط) جون لانشيستر من المملكة المتحدة، (الرجل الذى رأى كل شيء) ديبورا ليفي من المملكة المتحدة، (أرشيف الأطفال المفقود) فاليريا لويسيلى من المكسيك وإيطاليا، (أوركسترا الأقليات) تشيجوزي أوبيوما من نيجيريا، (لانى) ماكس بورتر من المملكة المتحدة، (وكيشوت) سلمان رشدي من المملكة المتحدة والهند، (10 دقيقة و38 ثانية في هذا العالم الغريب) أليف شفق من المملكة المتحدة وتركيا، (فرانكيسشتاين) جانيت وينترسون من المملكة المتحدة.يذكر أن الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، فازت بجائزة «مان بوكر» العالمية لعام 2019، عن روايتها «سيدات القمر»، بعد أن ترجمتها إلى الإنجليزية المؤلفة والأكاديمية الأمريكية مارلين بوث، بعنوان «أجرام سماوية» وتتناول رواية «سيدات القمر» للكاتبة العمانية جوخة الحارثي تحوّلات الماضي والحاضر، وتجمع -بلغة رشيقة- بين مآسي بشر لا ينقصهم شيء ومآسي آخرين ينقصهم كل شيء. وصدرت الرواية باللغة العربية في 2010.