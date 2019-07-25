احتفت تركيا أمس بجذور رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون التركية، إذ أعلن سياسيون ووسائل إعلام أن «حفيد العثمانيين» قد يعزز العلاقات بين البلدين. ورئيس بلدية لندن السابق هو الحفيد الأكبر لعلي كمال، آخر وزير داخلية للإمبراطورية العثمانية. وعلى رغم تصريحاته الساخرة حول تركيا، بما في ذلك سخريته الصريحة من الرئيس رجب أردوغان، ومطالبته في 2016 بأن تستخدم بريطانيا حق النقض ضد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، يشار إلى جونسون بمودة في بعض وسائل الإعلام التركية بلقب «بوريس التركي».