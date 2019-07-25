قالت وسائل إعلام تونسية ونجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء إن السبسي نقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة.

وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد.

وذكرت إذاعة موزاييك واسعة الانتشار في تونس إن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي كما نشرت صحيفة الشروق الخبر ذاته.

وقال حافظ قائد السبسي نجل الرئيس إن السبسي نقل للمستشفى العسكري إثر «وعكة صحية طارئة نتيجة التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية».

وكان السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه. ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.