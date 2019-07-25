صدر عن منشورات الرمل ترجمة لكتاب بعنوان «خراب.. كتاب عن الأمل» للكاتب الشهير مارك مانسون، صاحب كتاب «اللامبالاة» الذي حقق نجاحاً كبيراً، وترجم الكتاب الجديد الحارث النبهان. وينطلق الكتاب الجديد من مجموعة من الأسئلة منها: هل تساءلت يوماً لماذا يبدو أن ازدياد إمكانية التواصل بين الناس يجعلهم أكثر تباغضاً؟ وهل تساءلت يوماً عما يجعل الناس يشعرون أنهم أكثر قلقاً وتعاسة على الرغم من ازدياد حياتهم يسراً؟في كتاب «خراب: كتاب عن الأمل»، يحوّل مانسون نظره من العيوب التي لا مهرب منها في نفس كل فرد إلى الكوارث التي لا نهاية لها في العالم من حولنا، ويعتمد مانسون على ميدان أبحاث علم النفس في هذه الموضوعات، وعلى الأفكار الحكيمة الخالدة للعديد من الفلاسفة، فيشرح السياسة والدين وعلاقاتنا بالمال والإنترنت وعالم التسلية، وكيف يمكن للإفراط في أشياء جيدة أن يأكلنا أحياء من الناحية النفسية، وهو يتحدى من غير مواربة تعريفاتنا للسعادة والحرية، بل حتى للأمل نفسه.