شهدت فعاليات وسام البادية التي تُقام بحديقة الفراشة بمحافظة المندق بمنطقة الباحة هذا العام إقبالا فاق التوقعات من مختلف مناطق المملكة؛ حيث تخطَّى عدد الزوار 160 ألف زائر منذ انطلاقة الفعاليات. فيما أكد المشرف على الفعاليات عبدالله الزهراني أمس أن الزوار والمصطافين استمتعوا بالفعاليات في ظل خدمات وتسهيلات مقدمة لهم؛ إذ أسهمت الفعاليات في تعزيز مكانة منطقة الباحة ومحافظة المندق بشكل خاص كوجهة سياحية مميزة تُوفِّر خيارات متنوعة لزوارها.وأضاف الزهراني، أن الفعاليات تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة وجذب أكبر عدد ممكن من الزوار والسياح من داخل المملكة إلى الباحة؛ للاستمتاع بمقومات الباحة السياحية والفعاليات والمهرجانات، بما يُحقق عوائد اقتصادية واجتماعية للمنطقة والعمل على تشجيع الحرف والصناعات التقليدية والأسر المنتجة وتوفير فرص العمل للشباب والفتيات.