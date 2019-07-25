«أشعر بالألم لعدم وجود مقابل عربي لكلمة سناب شات»، بهذه الكلمات أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أنه لن يستخدم مفردة «سناب شات» مرة أخرى، داعيا إلى البحث عن ترجمة عربية لهذه الكلمة. ويأتي تألم الفيصل من نطق الكلمة باللغة الإنجليزية، لاعتزازه باللغة العربية، رافضا استخدام أي كلمات بلغات أخرى غير العربية، لغة الضاد. جاء ذلك أثناء إعلانه أمس الأول جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد في فروعها الأربعة، إذ قدمت الجائزة جوائز مالية قدرت بنصف مليون ريال، فيما تضم فروعها: الفيلم القصير، والصورة، والتغريدة، و«سناب شات». وأطلقت حفلة إعلان الجائزة بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ورئيس شؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس، ونائب وزير الحج عبدالفتاح مشاط، وعدد من المسؤولين.