شنَّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما شرسا على الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد نشرها صورة لـ«جُثمان» البحرينية الراحلة صابرين بورشيد، التي وافتها المنية أخيرا، بعد صراع مع السرطان. وأظهرت الصورة التي نشرتها العيدان عبر حسابها في «إنستغرام» جثمان صابرين موضوعا على قاعدة خشبية استعدادا للدفن، ودونت على الصورة أدعية للفقيدة، أتبعتها قائلة: «حصرياً صورة جثة المرحومة صابرين»، ما أثار استياء متابعيها، إذ ردت إحداهن ساخرة: «حصريا قولتيلي»، وكتبت أخرى: «شفتي التخلي إلى أين وصل بنا». بينما طالب متابعون بحذف صورة الجثمان من الحساب. يذكر أن الفنانة والإعلامية بورشيد توفيت يوم الإثنين الماضي بسبب أورام سرطانية في المخ، وتمت مراسم الدفن والتشييع إلى مثواها الأخير عصر أمس الأول (الثلاثاء).