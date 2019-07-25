رغم ارتباط الصيف بالسفر والإجازات والفعاليات الممتعة، إلا أن الحرارة والرطوبة تضع المرأة في مواقف محرجة، خصوصا إذا كانت محبة للمكياج، إذ تعاني من ثبات كريم الأساس وسيلان الماسكرا. وهنا تقدم «عكاظ» 5 نصائح للحفاظ على ثبات مكياجكِ ومواجهته لحرارة الصيف. أولها الاستعانة بالبرايمر، إذ يعبئ المسامات ويمنع البشرة من امتصاص المكياج ما يؤدي لعدم سيلانه. أما البوردة الشفافة فتثبت الماكياج وتقلل اللمعان الزيتي غير المرغوب فيه. ويظل استخدام الماسكرا المضادة للماء أحد الحلول المهمة، فلا عرق أو دموع يمكن أن تحول عينيكِ إلى عيون باندا. كما يستوجب عليكِ اعتماد الألوان الفاتحة والابتعاد عن الغوامق لظل العيون، ما يمنحك إطلالة منعشة، وأخيرا استعيني بأوراق التنشيف بانتظام قبل وضع المكياج لإزالة دهون وعرق الوجه.