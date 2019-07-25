رغم إثارته جدلا في مقاطع فيديو اعتاد فيها على الصراخ، وأخيرا ظهر في إحداها عاريا، أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل مواطنها حمد التغلبي بكفالة مالية، بعد أسبوع واحد من احتجازه، وفق حساب «أمن ومحاكم» الكويتي. واعتاد التغلبي، وهو أحد مشاهير التواصل، على أسلوب الصراخ والصوت العالي في طرح محتواه على حساباته في المنصات. وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه قبل أسبوع عقب ظهوره بلا ملابس متحدثا عن النظافة بطريقة فجة أثارت غضب المتداولين. وأعلنت الداخلية الكويتية حينها أن المتهم اعتاد الاحتيال مع محاميه، بتعمده إثارة الجدل بمقاطع مثيرة للسخرية، ليرفع لاحقاً قضايا بتعويضات مالية على منتقديه، ولم يجد التغلبي طريقة للنقد اللاذع، إلا بصراخه المتواصل في مقاطعه التي ينشرها بين الحين والآخر، إذ غالبا ما يكون حديثه عبارة عن صرخات متواصلة بشكل يستفز متابعيه ما يدفعهم لانتقاده، وبالتالي يتحقق مبتغاه.