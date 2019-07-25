أتمت الخطوط الجوية العربية السعودية منذ بداية العمليات التشغيلية وحتى أمس الأول، نقل 213 ألف ضيف على 644 رحلة عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.وفي سياق متصل، تفقد مدير عام الخطوط المهندس صالح الجاسر، مواقع خدمات الناقل الوطني في صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واطمأن على توفر كافة الإمكانات البشرية والآلية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. وتابع الجاسر جانباً من سير العمليات التشغيلية لرحلات الحج، حيث يتوالى وصول رحلات الناقل الوطني من شتى أقطار العالم وعلى متنها أفواج من حجاج بيت الله الحرام يتم استقبالهم بحفاوة وانسيابية، كما التقى عددا من الحجاج القادمين على رحلات الخطوط السعودية.