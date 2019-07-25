تغيرت الصورة تماماً عن هذا الجهاز لدى المواطن الواعي الذي يعرف ويقدّر معنى الأمن وأهميته ويرى ما حل بأوطان أخرى نتيجة التساهل في استتباب الأمن والأخذ على أيدي العابثين به، وزاد التقدير له لأنه يتعامل مع أشخاص أو تنظيمات تعمل في الخفاء وتتربص في السر، منهجها الغدر والمفاجأة، ولم يعد يكرّس صورة سلبية عن هذا الجهاز الأمني سوى الذين لا يهمهم أمن الوطن أو الذين ما زالوا يجهلون كيف أمكن استتبابه في وطن شاسع المساحة يتعرض لأخطار من جهات عديدة، أو لديهم أسباب أخرى لا تتسق مع مفهوم المواطنة الحقة. فعندما تكون مواطناً صالحاً حريصاً على وطنك فمن الطبيعي أن تعتبر هذا الجهاز صديق المواطن لأنه يحميك ويذود عنك، كن مع الوطن في السر والعلن لتتأكد أنه لن يمسك ضير ولن يخيفك أو يتعرض لك مسؤول في المباحث أو غيرها.
(للحديث بقية)
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