عقد مجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة أمس إجتماعه في موقع مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي و الذي ناقش محاور عدة من أهمها الوقوف على المراحل النهائيه للمشروع. وذلك ضمن توجهها الإستراتيجي بالإشراف المباشر على مشاريع المجموعه و فهم وضعها و احتياجاتها على أرض الواقع.

إستمع المجلس إلى شرح مفصل للمشروع من قبل فريق العمل و وجهوا جميع كوادر الشركة بالعمل على حشد جميع الموارد و الجهود لضمان تسليمه ضمن الجدول الزمني المتفق عليه. و بعد الإجتماع، رافق أعضاء المجلس رئيس الهيئة العامه للطيران المدنى فى جولة ميدانية تفقدية للنظر عن قرب على سير العمل في الموقع.

و يذكر أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي هو أحد المشاريع المحورية التي توليه المجموعة عناية خاصة لما يمثله من ناحية إستراتيجية لتلبية رؤوية المملكة 2030.