يوماً بعد يوم يتقدم العمل في تحويل نيوم إلى واقع مع بناء العديد من البنى التحتية على الأرض التي سوف تدعم اطلاق تطوير أول منطقة مأهولة بالسكان في المشروع وهي خليج نيوم. إلا أن هذه هي مجرد البداية وسيظل العمل في تطوير نيوم مستمراً إلى ما لا نهاية، بحسب ما أوضحه الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر خلال كلمة ألقاها لمجموعة كبيرة من الدبلوماسيين الذين زاروا للمرة الأولى منطقة نيوم الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية.وفي حديثه إلى 160 شخصية دبلوماسية حضروا فعاليات الرياضات الشاطئية التي شهدتها نيوم للمرة الأولى، قال النصر إن المرحلة الأولى من استراتيجية نيوم تم الانتهاء منها وأوشك العمل في المرحلة الثانية من الاستراتيجية على الانتهاء وسوف يعلن عنها قبل نهاية العام الجاري.وقد بدأت رحلة نيوم في اكتوبر 2017 عندما قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان المشروع للعالم. بعد ذلك مباشرة انطلق العمل في التخطيط للمشروع وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاستراتيجية التي شملت المفهوم الاقتصادي للمشروع وطرق التمويل وخارطة الطريق له. وستشمل المرحلة الثانية للاستراتيجية الإعلان عن تفاصيل القطاعات الاقتصادية الـ16 ومناطق نيوم.وقال النصر في كلمته للدبلوماسيين الذين جمعهم ملعب تم بناؤه في منطقة قيال خصيصاً من أجل الفعاليات الشاطئية: «لقد بدأنا المرحلة الثانية من الاستراتيجية وسوف ننتهي منها بنهاية العام 2019، وهو ما يعني أنه بنهاية هذا العام سوف نشارك العالم ماذا سوف تكون عليه نيوم».وتقدم التطوير الفعلي للمشروع مع بناء المزيد من البنى التحتية مثل مطار خليج نيوم والوحدات السكنية للموظفين والمكاتب الإدارية، التي ستساعد كلها في اطلاق أعمال البناء في خليج نيوم الذي يمضي قدماً.وأحد الأهداف التجارية لنيوم هي أن تكون منزلاً للتقنيات الجديدة التي ستؤثر في الموجة القادمة من التصنيع (الصناعة 4.0). ومن أجل اطلاق هذا التطور التقني أوضح النصر أن المشروع «سوف يمول التطور التقني وسوف ندخل في شراكات مع الشركاء التقنيين في العالم».وسوف تكون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الـ16 ولهذا تسعى نيوم إلى أن تكون وجهة سياحية مهمة تستقطب نحو 5 ملايين سائح بحلول 2030. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تطوير العديد من المنتجعات الجبلية أو في الجزر للاستفادة من الشواطئ البكر والجو المعتدل لنيوم. واستقطاب هذا العدد من السياح سوف يكون تحدياً كبيراً. ورداً على ذلك أوضح النصر: «البعض يقول إن هذا سوف يكون رمية بعيدة وصعبة علينا ولكن عملنا هو في التعامل مع الرميات البعيدة والصعبة». وتستهدف نيوم كذلك نحو مليون ساكن بحلول 2030 أو «بعد ذلك العام بقليل»، كما يقول النصر.