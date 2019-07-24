وجَّه محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، بتشكيل لجنة مكونه من المحافظة والدفاع المدني والمالية، للوقوف على منزل مواطن بقرية الروحاء التابعه لمحايل، بعد أن ظهر المواطن في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير من خلاله إلى تهالك منزله وظهور التشققات والتصدعات فيه.وقررت المحافظة بالتنسيق مع فرع المالية إيواء الأسرة لمدة خمسة أيام، على أن تقوم جمعية البر الخيرية باستئجار شقة مناسبة للأسرة حتى يتم ترميم المنزل.وأشار المحافظ إلى أن تلك الإجراءات تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، المشددة على متابعة أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم، مؤكداً أنه سيتم الرفع بجميع الإجراءات والتقارير لأمير المنطقة.