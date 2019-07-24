دشَّن قائد القوات البحریة الملكیة السعودیة الفریق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي، الیوم (الأربعاء) الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السریعة في مقر الشركة الفرنسیة «CMN» بمدینة شیربورغ الفرنسية، بحضور عدد من المسؤولین العسكریین من الجانبین.وأوضح الفریق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي في كلمة ألقاھا خلال حفل التدشین، أن الدعم البنَّاء والتطویر الشامل الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة والقوات البحریة بشكل خاص من قِبل حكومتنا الرشیدة بقیادة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز القائد الأعلى لكافة القوات العسكریة، وولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الأمیر محمد بن سلمان، ونائبه، حقق لھا العدید من التطورات المتمثلة في عقود تسلیح وتدریب مختلفة ومشاریع مستقبلیة تماشیاً مع رؤیة المملكة ٢٠٣٠، ستضع القوات البحریة في مصاف البحریات العالمیة المتقدمة بما یتناسب مع مكانة المملكة ودورھا الریادي الإقلیمي والدولي على جمیع الأصعدة.وأكد أن القوات البحریة تسعى من خلال ھذا المشروع ومشاریع أخرى إلى تطویر كفائتھا القتالیة وزیادة قدراتھا التي تساھم في حمایة مصالح المملكة العربیة السعودیة في المیاه الاقتصادیة والإقلیمیة.بدوره، ثمَّن رئیس مجلس إدارة شركة «CMN» الفرنسیة الشراكة بین القوات البحریة السعودیة والشركة، معرباً عن سعادته بتدشین ھذه الزوارق التي تُعد من أسرع الزوارق البحریة في العالم بما تملكه من إمكانات عالیة جداً، مؤكداً على العلاقة التاریخیة بین القوات البحریة السعودیة والبحریة الفرنسیة، وأن تدشین ھذه الزوارق یمثل تطوراً لھذه العلاقات التاریخیة.وفي الختام، سلَّم قائد القوات البحریة الفریق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي، درعاً تذكاریاً لرئیس الشركة الفرنسیة، ثم التُقطت الصور التذكاریة.