قام محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، بجولات تفقدية اليوم (الأربعاء) على مطار الملك عبد العزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين بالسليمانية بجدة، في إطار جهود الهيئة الساعية للتأكد من سير الاستعدادات لموسم الحج على أكمل وجه، وضمن مجموعة من الأنشطة التحضيرية الموازية لموسم حج هذا العام 1440هـ.وقد كان في استقبال الدكتور الرويس، مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور، وشملت الجولة صالات مطار الملك عبدالعزيز الجديد، بما فيها صالة الرحلات الأجنبية، وصالات الحج، ومراكز بيع الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، للتأكد من جاهزية هذه الشركات لاستقبال ضيوف الرحمن عند وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز وتلبية احتياجاتهم.وجرى خلال الجولة استعراض أهم الاستعدادات والاحتياطات المبكرة لهذا الموسم، والتي شملت زيادة عدد الأبراج التي تدعم تقنيات الجيل الرابع إلى (77) برج اتصال، بالإضافة إلى وجود 37 نقطة لبيع خدمات الاتصالات، سعت الهيئة للتأكد من تقديمها لخدمات الاتصالات لضيوف الرحمن وفق أفضل الممارسات الدولية وبكل يسر وسهولة.وتضمنت جولات محافظ الهيئة، زيارةً لمحطة قطار الحرمين بالسليمانية، حيث كان في استقباله مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا لتفقد مرافق المحطة، وهي واحدة من خمس محطات لتسهيل تفويج وتنقل الزوار والحجاج.وخلال زيارته للمحطة، تفقد المحافظ أبرز الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، والتي تضمنت توفير 10 أبراج للاتصالات تدعم تقنيات الجيل الرابع.واختتم الرويس جولته بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود وتقديم جميع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بكفاءة وجودة عالية، إنفاذاً للتوجيهات السامية بتسخير كافة الجهود في خدمة ضيوف الرحمن، واستعداداً لاستيعاب كثافة الحشود في هذا الموسم المحوري.