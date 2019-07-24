سلَّم وكيل محافظة صبيا إبراهيم بن مديني عتودي، برقية عزاء ومواساة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لذوي الشهيد أحمد بن علي جعامي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي.وأعرب أمير جازان في برقية العزاء، عن فخره واعتزازه بما قدمه الشهيد - رحمه الله - من دور مهم في ردع كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية، معبراً عن أحر التعازي والمواساة لجميع أفراد أسرته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.جاء ذلك خلال زيارة وكيل محافظة صبيا لمنزل أسرة الشهيد في قرية الجديين بمحافظة صبيا اليوم (الأربعاء).من جهتهم، عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، ومثمنين تعزية أمير المنطقة وتلمس احتياجاتهم.