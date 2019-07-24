فضح مقطع فيديو متداول ممارسات مليشيات الحوثي الدموية في اليمن، حيث سحلت المليشيا الانقلابية التابعة لإيران ومثلت بجثة القيادي القبلي مجاهد قشيرة الغولي.وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة العربية عبر «تويتر»، عناصر المليشيا الإرهابية خلال سحل جثة الغولي بعد قتله، كما قاموا بتعليق الجثة عارية في مشهد يؤكد دموية وإجرام هذه المليشيات.كما مثَّل الحوثيون سابقاً بجثة سلطان الوروري أحد شيوخ قبائل عذر بعد قتله في مديرية قفلة عذر في ظروف غامضة.وارتفعت عمليات السحل والتنكيل والقتل الداعشية بعد تولي عم زعيم المليشيات عبدالكريم الحوثي منصب وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين.