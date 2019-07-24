أتمت الخطوط السعودية منذ بداية العمليات التشغيلية وحتى يوم أمس (الثلاثاء) نقل 213 ألف ضيفاً على 644 رحلة عبر كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.وتستهدف خطة «السعودية» التشغيلية لحج هذا العام نقل 1,2 مليون حاجاً في مرحلتي القدوم والمغادرة بنمو نسبته 10 في المئة عن العدد المستهدف في حج العام الماضي.ولتنفيذ هذه الخطة بنجاح، دعمت «السعودية» أسطولها الرئيسي المكون حاليا من 165 طائرة حديثة بـ17 طائرة إضافية لنقل ضيوف الرحمن عبر شبكة رحلاتها الداخلية والدولية من وإلى أكثر من 100 وجهة حول العالم.وتُقدِّم «السعودية» باقة من الخدمات المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام في كافة مواقع الخدمة، تشمل إصدار بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والعودة في محطة المنشأ وقبل موعد السفر بوقتٍ مناسب، وتأمين ملاحين على رحلات الحج يتحدثون العديد من اللغات، وعرض أفلام إرشادية عن مناسك الحج وأحكامه في الطائرات وعبر موقع ومطبوعات «السعودية»، وإعداد نشرات توعية مصورة تتعلق بالأمتعة المتاح حملها داخل مقصورة الضيوف، إضافة إلى الخدمات على متن الطائرة وعند الوصول.من جهة أخرى، تفقد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مواقع خدمات الناقل الوطني في صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واطمأن على توفر كافة الإمكانات البشرية والآلية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، كما التقى منسوبي مجموعة شركات الخطوط السعودية المكلفين بالعمل في الصالة وأثنى على أدائهم في خدمة ضيوف الرحمن، وحثهم على مضاعفة الجهود بما يتواكب مع كثافة الحركة التشغيلية في مرحلة القدوم، مؤكدا أن خدمة ضيوف الرحمن شرف ومسؤولية كبيرة تضعها الخطوط السعودية على رأس أولوياتها وتحرص على أدائها على الوجه الأكمل، منوها بجهود وتفاني منسوبي «السعودية» وجميع القطاعات الأخرى المعنية بخدمة الحجاج في توفير الخدمات وتسهيل الإجراءات لضيوف الرحمن.وتابع الجاسر جانباً من سير العمليات التشغيلية لرحلات الحج، حيث يتوالى وصول رحلات الناقل الوطني من شتى أقطار العالم وعلى متنها أفواجاً من حجاج بيت الله الحرام يتم استقبالهم بحفاوة وانسيابية، والتقى عدداً من الحجاج القادمين على رحلات الخطوط السعودية ورحب بهم واطمأن على رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم في جميع مواقع الخدمة خلال رحلة القدوم، متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.