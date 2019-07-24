«عكاظ» (جدة) @Okaz_policyاعتقل المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم (الأربعاء) ضباطاً وقيادات من رموز نظام الرئيس المقتلع عمر البشير، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية، وفقاً لما أوردته قناة «العربية»، التي أوضحت أن المجلس اعتقل رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبدالمطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبدالفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، فضلاً عن القياديين علي كرتي، والزبير أحمد الحسن. ونقلت القناة عن مصادرها التي وصفتها بـ«الموثوقة» أن المتهمين ضبطت بحوزتهم أدلة دامغة تدينهم بمحاولة الانقلاب،
السودان: اعتقال قيادات موالية لنظام البشير
الأربعاء / 21 / ذو القعدة / 1440 هـ
الأربعاء 24 يوليو 2019 18:01
FILE PHOTO: Paramilitary Rapid Support Forces (RSF) soldiers secure the area as they wait for the arrival of Lieutenant General Mohamed Hamdan Dagalo, deputy head of the military council and head of RSF, before a meeting in Aprag village, 60 kilometers away from Khartoum, Sudan, June 22, 2019. REUTERS/Umit Bektas/File Photo - RC1162C984E0