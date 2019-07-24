اعتقل المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم (الأربعاء) ضباطاً وقيادات من رموز نظام الرئيس المقتلع عمر البشير، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية، وفقاً لما أوردته قناة «العربية»، التي أوضحت أن المجلس اعتقل رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبدالمطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبدالفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، فضلاً عن القياديين علي كرتي، والزبير أحمد الحسن. ونقلت القناة عن مصادرها التي وصفتها بـ«الموثوقة» أن المتهمين ضبطت بحوزتهم أدلة دامغة تدينهم بمحاولة الانقلاب،