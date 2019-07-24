أصدرت السفارة السعودية في المملكة المتحدة بياناً، نوهت فيه إلى أن سلطات مطار هيثرو أعلنت عن عزم موظفيها إجراء إضراب في الأيام التالية: الجمعة 24 يوليو، السبت 27 يوليو، الأثنين 5 أغسطس، الثلاثاء 6 أغسطس، والسبت 24 أغسطس.وأضافت السفارة أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة بالعمل على مراعاة مصالح المواطنين فقد وجه سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالتسهيل على المواطنين زائري المملكة المتحدة لضمان عدم تأثرهم جراء ذلك، وقد أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية بالسماح للمسافرين عبر خطوطها من مطار هيثرو في هذه التواريخ بتغيير موعد حجزهم أو استرجاع قيمة التذكرة دون رسوم.ودعت السفارة المواطنين في حالة وجود أي طارئ لاسمح الله بالتواصل معها على هاتف السفارة رقم 02079173000 أو هاتف الطوارئ 07799519495