الاستقالة

تقبيل يد الملكة

داونينغ ستريت

ترشيحات نووية

قبل توليه رئاسة الوزراء رسميا سيكون لزاما على رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون تنفيذ عدد من البروتوكولات والتقاليد البريطانية الخاصة بتعيين رئيس وزراء جديد، إذ من المقرر أن تتوجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إلى مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء، حيث ستوجه لها الأسئلة من قبل النواب البريطانيين، بالإضافة إلى إلقائها كلمة أخيرة في مجلس العموم بصفتها رئيسة وزراء بريطانيا، والتي توصف بـ«الوداع الأخير».ستتوجه ماي لإلقاء خطاب أخير خارج مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا المعروف بـ "10 داوننغ ستريت".وبعد إلقاء الكلمة، ستتوجه ماي إلى قصر باكنيغهام لرؤية الملكة وتقديم استقالتها كرئيسة وزراء بريطانيا، كما ستقدم نصيحة للملكة بخصوص خليفتها.بعد مقابلة ماي للملكة، من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون إلى القصر الملكي لتقبيل يد الملكة، في تقليد بريطاني عريق، ليكون جونسون بذلك رئيس الوزراء رقم 14 الذي يقبل يد الملكة إليزابيث.والحقيقة أن التقليد ليس تقبيلا بالمعنى الحرفي للكلمة، فقد كشف رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير أنه أخبر من قبل مسؤول بالقصر الملكي أنه «لا يقبل يد الملكة في حفل تقبيل الأيادي، وإنما يمسح بلطف بشفتيه على يدها»، في حين يُعتقد أن المصافحة تكفي، حسب ما ذكر موقع «الحرة» على شبكة الإنترنت.بينما تنتظر وسائل الإعلام العالمية في داونينج ستريت، فإن قافلة أمنية تشمل سيارة جاغوار مصفحة -السيارة الرسمية لرئيس الوزراء- ستنقل جونسون إلى منزله ومقر إقامته الجديد بداونينغ ستريت.وهناك، سيلقي رئيس الوزراء الجديد كلمته الأولى والتي غالبا ما تتضمن خططه لمستقبل بريطانيا. كما سيقابل بوريس أعضاء الحكومة عقب إلقائه الكلمة.سيكون هناك أيضا إحاطة أمنية من قبل رئيس أركان الجيش ومستشار الأمن القومي ورؤساء أجهزة الاستخبارات، مع تفاصيل حول الجواسيس البريطانيين والعمليات في الخارج، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالردع النووي البريطاني.وسيرشح رئيس الوزراء الجديد «نائبين نوويين»، أي عضوين آخرين في مجلس الوزراء لتولي مسؤولية الرموز النووية في حالة الطوارئ، إذا لم يكن رئيس الوزراء على ما يرام أو تعذر الوصول إليه.