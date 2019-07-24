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بدأت بلدية محافظة الخفجي، مؤخرا بأعمال السفلتة لطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وذلك بعد أن تم تسويته بالردم، فيما يجري الآن العمل على أعمال السفلتةوأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المكلف المهندس خالد بن نايف الزويمل، أنه في إطار رفع مستوى الطرق واصلت بلدية محافظة الخفجي، تنفيذ أعمال السفلتة بطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز وربطة بميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز، حيث يبلغ طول الطريق 3 كيلو مزدوج بعرض 30 متر مربع، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا ردم وتسويه طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمعالجة الثلاثية حتى ميدان الملك عبد الله شمالاً بطول 4,900 كيلو متر، لافتا الى أن الهدف إعادة الشكل الجمالي للشوارع في المحافظة، والتي تأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية، وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظةوأشار إلى أن بلدية الخفجي تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة، إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشاريع السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها