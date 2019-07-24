وأضاف المري «تُشرف الأمانة على مدينة الحجاج بمرافقها كافة ومتابعة الخدمات المقدمة لقاصديها، وأتمت كافة التجهيزات الإجرائية والتنفيذية للمدينة بمايتضمن تجهيز مقرات للإدارات الحكومية لتمكين ممثليها من تنفيذ مهامهم في خدمية الحجيج، وتكليف لجنة خاصة من الأمانة تشرف على المدينة على مدار الساعة، وتخصيص عيادة طبية تابعة لمديرية الشؤون الصحية يشرف عليها أطباء وممرضين، للإشراف على الوضع الصحي لضيوف الرحمن، وتخصيص جناح للنشر يتبع لوزارة الإعلام، وتأمين المطويات والكتب التوعوية عن مناسك الحج، وتجهيز مقار للشرطة والدوريات الأمنية والدفاع المدني للإشراف على سلامة وأمن الحجاج».

أشار وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس ناجي المري، إلى أن الأمانة أنهت خططها الاستعدادية لتجهيز مدينة الحجاج الواقعة بطريق الخليج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دول الخليج الشقيقة، مضيفاً أنه تم التنسيق مع كافة القطاعات الحكومية المشاركة بالتشغيل الموسمي للمدينة (المحافظة، الدفاع المدني، مديرية الشؤون الصحية)، إضافةً إلى 13 قطاعاً آخر بإتمام الخطوات والإجراءات اللازمة لخدمة الحجيج، في ظل دعم وتوجيهات ومتابعة حكومتنا، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمدينة أمس الأول.