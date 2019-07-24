شرعت أمانة الأحساء في أعمالها التنفيذية بمشروع التأهيل والصيانة والنظافة والتشغيل، لوحدات دورات المياه العامة القائمة في أرجاء الحاضرة. وأوضح أمين الأحساء بالإنابة المهندس فؤاد الملحم، أن الأمانة وضمن مبادراتها الخدمية والتطويرية، وقّعت أيضاً عقود 5 مشاريع أخرى في الإشغال العامة، وتحسين المشهد الحضري في طرقات ومخططات المدن والبلدات، وشمل ذلك مشروع صيانة شوارع مدينة المبرز وتوابعها، مشروع صيانة الجسور والأنفاق القائم، استبدال أعمدة الإنارة التالفة في الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الجفر وتوابعها، استبدال أعمدة الإنارة التالفة في الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة العمران وتوابعها، مشروع فتح وتسوية الطرق بمخططات الحاضرة، موضحاً أن خطط تنفيذ المشاريع وإنجازها خلال الفترة المقررة لذلك جارية حالياً، وبلغت الكلفة الاجمالية لتلك المشاريع 43.688.022 ريالاً.وتقدم الملحم بجزيل الشكر والتقدير للحكومة، لدعمها واهتماماتها اللامحدودة بكافة القطاعات ومنها القطاع البلدي، مقدماً شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومحافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، لمتابعتهم ودعمهم تطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الأحساء، تمشياً مع التوجيهات من لدن قيادتنا وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية، خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات، بما يتواكب مع رؤية 2030.