التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بمكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء)، أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق، والذي أطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة تبوك والمحافظات.وناقش الأمير فهد بن سلطان سير العمل بالمشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في كل مشروع والمشروعات التي تم الانتهاء منها، موجهًا بالمتابعة وحث المقاولين على الالتزام بالتنفيذ وفق الوقت المحدد وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق تطلعات المواطن. ونوه أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيدًا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.من جهته، أعرب أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على متابعته الدائمة والمستمرة لكافة المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة التي تقوم بها الأمانة والبلديات التابعة لها.