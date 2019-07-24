ساهم مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة بمنطقة تبوك، والذي يقام تحت رعاية مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بتأمين أكثر من 600 وظيفة مؤقتة لشباب وفتيات المنطقة، تنوعت مشاركاتهم ما بين أجنحة لبيع المواد الغذائية والعصائر وإعداد القهوة والوجبات السريعة، والحرف اليدوية، وبيع المنتجات الطبيعية. وقال صالح البهلوي (صاحب محل مأكولات سريعة)، إنه يعمل لديه خمسة شبان سعوديين في إعداد وتقديم المأكولات، لافتاً أن الإقبال والدخل اليومي يُعد مميزًا.فيما اختار «عبدالرحمن البلوي» وزملائه صناعة العصائر والقهوة، من خلال مشاركتهم الأولى، مؤكداً أن مشاركتهم الأولى تعد مميزة ووجد إقبالاً كبيراً من الزوار. أما «فاطمة الغامدي» فحولت دراستها في مجال صناعة منتجات العناية بالبشرة إلى صناعة «صابون طبيعي»، وأكدت الغامدي خلو منتجاتها من المواد الحافظة والمواد الكيميائية، وقالت إنها استبدلت معززات الرغوة في الصابون العادي بزيت جوز الهند، كما استبدلت المواد الحافظة بمادة طبيعية مستخلصة من الفجل.