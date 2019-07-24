ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة، بمشاركة قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة ومراقبي بلدية أحد مطعمًا مخالفًا يُستخدم في تحضير وتجهيز ونقل وتوزيع وجبات الإعاشة، ونقلها بواسطة مركبة نقل غير مهيئة، فضلاً عن تدني مستوى النظافة في الموقع.ووفقاً لمصادر «عكاظ» فأنه تم مصادرة وإتلاف 480 كيلوجرام من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية المختلفة مجهولة المصدر، وتسليم العمالة للجهات الأمنية، فيما تم حجز المركبة المستخدمة في النقل. وفي سياق متصل، تم ضبط مستودع يستخدم لتخزين الخضروات واللحوم والأسماك داخل شقة سكنية تفتقر إلى أدنى الإشراطات الصحية، وبتخزينها في بيئة غير مناسبة للتخزين وارتفاع درجة حرارة ورطوبة، وخلط بين الفواكه والمعلبات ومنتجات الحبوب وأدوات النظافة العطور، مشيرةً المصادر إلى أنه جرى تسليم العمالة للجهات الأمنية.