رعى المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان مساء أمس (الثلاثاء) ختام أنشطة وبرامج نادي «مواهب البراعم» الموسمي لعام 1440هـ، بمدرسة مصعب بن عمير بالدمام، وذلك بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين و النزهة و هجر و الفردوس بالدمام «تواصل»، بحضور مساعد مدير تعليم الشرقية للشؤون المدرسية فهد الغفيلي وعدد من أعضاء لجنة «تواصل» وكذلك عدد من اولياء الامور.

وألقى مدير النادي الصيفي عمر المخايطة كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً خلالها أهمية العناية بالنشء والاهتمام بالشباب التي تكمن لديهم طاقات كامنة وقدرات ساكنة نحتاج إلى تحريكها في الاتجاه الصحيح وتوجيهها التوجيه السليم لتخدم دينها ووطنها ومجتمعها وأمنها من خلال عدد من البرامج المدروسة وأنشطة متنوعة ومشوقة وفي بيئة تربوية آمنة.

وأضاف المخايطة أن نادي مواهب البراعم استقبل 550 من طلاب المرحلة الابتدائية من بداية هذا النادي والذي انطلق من العاشر من رمضان الماضي واستمر لمدة عشرة أسابيع، حيث تنوعت أنشطة النادي بين الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والفنية والدورات التدريبية وفق مسارات «إجازتي»، وأكد المخايطة على وجود عدد من المبادرات الاجتماعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية.

من جهته، أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان على سعادته لما شاهده في هذا النادي من جهود مباركة والتي تعمل على السير بأبنائنا نحو المنهج السليم الصحيح، وكذلك تناغمها وتوافقها وانسجامها مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، حيث تركز هذه الأندية على اغتنام فرصة الإجازة بما يؤدي به الواجب تجاه الشباب. وقدم الشلعان شكره وتقديره للقيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً منقطع النظير في تقديم الدعم والمساندة لأندية الحي والأندية الموسمية من خلال وزارة التعليم في عدد من المدارس.

واختتم الشلعان كلمته بشكره وتقديره لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين و النزهة و هجر و الفردوس بالدمام «تواصل» على هذه الشراكة المجتمعية المشرفة من خلال نادي «مواهب البراعم» الموسمي والذي تميز بنجاح ملحوظ وتميز مملوس ولكافة المشرفين والعاملين على جهودهم وتميزهم في تيسير أعمال النادي بانضباط تحقق الأهداف المنشودة.

وفي ختام الحفل، سلّم الشلعان دروعاً تذكارية للأعضاء و المشاركين في نادي «مواهب البراعم» الموسمي، وكذلك الفائزين بالجوائز للطلاب.