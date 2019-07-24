عقدت غرفة الشرقية بفرعها في الخفجي (الإثنين) الماضي، جلسات الاستشارات المتخصصة، الموجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو لمن لديه فكرة ويرغب في استشارة، تتضمن جملة من النصائح والإرشادات ومقترحات الحلول المناسبة للعوائق التي تواجه أصحاب هذه المنشآت في مجالات التسويق والإدارة والتمويل.ويستهدف البرنامج الراغبين في بدء مشاريعهم وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المهتمين بهذا الشأن، حيث قدم طاقم الغرفة المُشارك ضمن هذا البرنامج النصح والإرشاد والمشورة لتطوير أعمالهم ومشاريعهم. يذكر أن البرنامج تنفذه الغرفة ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مدار العام، في مقرها الرئيسي وعبر فروعها في محافظات الجبيل والخفجي والقطيف.