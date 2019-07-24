قدّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء)، تعازيه ومواساته إلى والد وذوي الشهيد الرقيب أول أحمد بن يحيى أحمد جعامي - رحمه الله -، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة جازان دفاعاً عن دينه ووطنه.

وقال الأمير محمد بن ناصر في برقية عزاء، لوالد وأسرة الشهيد: «في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدّمه ابنكم الشهيد أحمد بن يحي جعامي -رحمه الله- من دور مهم في ردع وردّ كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة ؛ فإننا نعرب لكم عن أحرّ تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد ابنكم سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان».

من جهتهم عبّر والد وذوو الشهيد، عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم، معبرين عن فخرهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الدين والوطن في ميدان العز والكرامة، داعين الله تعالى أن يحفظ وطننا وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.