وقعت وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس (الثلاثاء) اتفاقية للاستفادة من منظومة التصديق الرقمي.ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الخدمة المدنية المدير العام للبنية التحتية بوزارة الخدمة المدنية بدر السلمي، فيما وقعها من جانب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المدير العام للمركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس نايف العتيبي.وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية المهندس فيصل باخشوين أن توقيع اتفاقية التصديق الرقمي تعد امتداداً لمجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها وزارة الخدمة المدنية مع شريكتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج «يسّر»، وأيضاً وحدة التحول الرقمي والمركز الوطني للتصديق الرقمي، لافتا إلى أن منظومة التصديق الرقمي ستكون ممهدة للكثير من التطبيقات في مجال التحول الرقمي بوزارة الخدمة المدنية، موضحاً أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على مجموعة كبيرة من البرامج التي تؤتمت العمليات المتعلقة بالموارد البشرية وستكون خدمات التصديق الرقمي أحد الممكنات الأساسية لتلك المشاريع.من جانبه، عدّ نائب الرئيس لقطاع تطوير العلاقات الحكومية والبوابة الوطنية ببرنامج «يسّر» المهندس هشام آل الشيخ أن الاتفاقية تعد ضمن دعائم التحول الرقمي، حيث ستتيح منظومة التصديق الرقمي رفع مستوى الموثوقية في التعاملات الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية.وأوضح المدير العام للمركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس نايف العتيبي أن الخطوة ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التعاملات الإلكترونية بوزارة الخدمة المدنية عبر تكاملها مع منصات التصديق الرقمي الوطنية والاستفادة من خدماتها، وذلك لدعم التحول الرقمي من خلال رفع موثوقية التعاملات الإلكترونية، وكذلك الاستغناء عن التوقيعات الخطية، والتعاملات الورقية.