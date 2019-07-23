يبحث الجهاز الفني والإداري في نادي الوحدة عن مهاجم أجنبي عوضا عن المهاجم التونسي عصام الجبالي، بعد فسخ عقده وتصدر اسم المهاجم المغربي مراد باتنا، قائمة المهاجمين الذي يتناسب مع أسلوب لعب الفريق، وجددت إدارة النادي عقد اللاعب ساري عمرو لموسم رياضي. وعلى صعيد التدريبات في معسكر الفريق بسلوفينيا بدأ المدير الفني ماريو ستيانوفيتش، وضع ملامح التشكيل الأساسي لقائمة اللاعبين الذين سيمثلون الفريق هذا الموسم، إذ يعكف حاليا على أعداد تقرير فني قبل نهاية المعسكر الخارجي يكشف من خلاله اللاعبين الذين لن يستفيد منهم هذا الموسم بعد الوقوف على مستوياتهم.