تفقد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من أحياء وشوارع وطرق محافظة القريات، خلال جولته التفقدية على محافظة القريات للتأكد من اكتمال خدماتها.كما تفقد الأمير فيصل بن نواف مستشفى القريات العام، حيث كان في استقباله مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن الشهراني، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات بالإنابة كريم الشراري، ومدير المستشفى الدكتور سعود العتيبي.وتجول أمير منطقة الجوف في قسم جراحة القلب والقسطرة القلبية والعناية القلبية، واطلع على سير العمل في المشاريع المستقبلية والجاري تنفيذها، مستمعاً من الدكتور الشهراني إلى شرح عنها، حيث أُنجز ما نسبته 90 في المئة من مشروع مركز طب الأسنان، و95 في المئة من مشروع المختبر المركزي وبنك الدم، و45 في المئة من مشروع مبنى الطوارئ.