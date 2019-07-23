كشفت منصة معلومات البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «بي إن سي» في تقرير حديث، أن السعودية استحوذت على 50% من إجمالي المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ قيمتها 63.5 مليار دولار (238.13 مليار ريال).وقادت السعودية مشاريع النفط والغاز بإعلانها عن مشاريع قيمتها 20.4 مليار دولار (76.5 مليار ريال)، ثم مشاريع البناء بقيمة 11.3 مليار دولار (42.38 مليار ريال).مشاريع السعودية خلال الربع الثاني في 2019:- 36.5 مليار دولار- 20.4 مليار دولار للنفط في السعودية- 11.3 مليار دولار للبناء في السعودية