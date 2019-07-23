يواصل مهرجان كاف السياحي بمحافظة القريات تقديم عدد من الفقرات والمسابقات والأناشيد التوعوية والتثقيفية على مسرح المهرجان, حيث تنوعت برامجه بين الأناشيد والمسابقات بحضور أكثر من 5 آلاف زائر وزائرة.وأكد الرئيس التنفيذي رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، الحرص على تنويع برامج المهرجان التي تناسب الأسرة, بالإضافة إلى تقديم العديد من الجوائز والهدايا والمفاجآت للزوار.وعلى مسرح الفعاليات الطفل، أُقيمت عدداً من الفقرات الإبداعية، والأناشيد التي تفاعل وشارك فيها الأطفال، كما أُقيمت مسابقات متنوعة وألعاب مشوقة للزوار.وشهد مسرح الفعاليات الرئيس أمسية شعرية للشاعر بدر النعيم، من تقديم الإعلامي فهد الشراري، وأمسية إنشادية للمنشد فهاد ثاني، ومعاذ الجماز، من تقديم الإعلامي عبدالرحمن الكليب .‫وفي نهاية فعاليات اليوم الثاني، قام المنظمون بالسحب على الجوائز اليومية.