صرح قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة عسكرية أمريكية ربما أسقطت طائرتين ايرانتيين مسيرتين في منطقة الخليج الأسبوع الماضي. وقال الجنرال ماكنزي لشبكة "سي بي اس" في مقابلة على متن السفينة "يو اس اس بوكسر" التي كانت في قلب ذلك الحدث :"نحن واثقون من أننا اسقطنا طائرة مسيرة واحدة، وربما اسقطنا طائرة ثانية". وأضاف "وكما هو الحال دائماً، فقد كانت صورة تكتيكية معقدة، ونعتقد (أننا أسقطنا) طائرتين مسيرتين. نعتقد أنا اسقطنا طائرتين بنجاح - وربما كانت هناك طائرات أكثر لم نكن نعلم بها".