أكدت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، عدم وجود أي خلاف بين الطبيب والممرضة اللذان ظهرا في مقطع فيديو جرى تصويره في مستشفى محايل العالم.وأوضحت الوزارة في بيان، أن الطبيب المتخصص في الأشعة الذي ظهر في الفيديو خلال تأدية عمله قد وصلت لديه حالات حرجة جداً ناجمة عن حادث مروري تتطلب التشخيص العاجل لإنقاذهم، وفي هذه الأثناء قام مرافق لأحد المرضى الذي ينتظرون دورهم ولم تكن حالتهم حرجة بالتهجم على الطبيب لفظياً ومحاولة الاعتداء عليه رغم التوضيح له بأن الأولوية للحالات الحرجة، وعند ذلك توجهت الممرضة لاستدعاء الأمن، ولكن بعد تراجع المرافق أبلغها الطبيب وبشكل عاجل بالعودة لتساعده على إكمال تشخيص المصابين.وأضاف البيان أن جرى إحالة المرافق للنيابة العامة بسبب محاولة الاعتداء على الطبيب.