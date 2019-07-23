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تحتفل وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البحرية الملكية السعودية، يوم غدٍ (الأربعاء)، بإنزال الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مدينة شيربورغ الفرنسية، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وعدد من المسؤولين العسكريين من الجانبين السعودي والفرنسي.وتشتمل الاتفاقية مع شركةعلى تصنيع 39 زورقاً سريعاً، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة.ويأتي الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.