قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، له إن طفلاً استشهد أمس (الثلاثاء) جراء إصابة مباشرة بطلق ناري من عناصر نظام بشار الأسد، أثناء مروره بالقرب من حاجز لهم في بلدة الشيخ سعد شمال غرب محافظة درعا. ووفقاً لما نشره المرصد اليوم (الأربعاء)، بلغت حصيلة الوفيات أمس في أنحاء البلاد المختلفة 101 شخص بينهم ثمانية من عناصر النظام و93 شهيداً توفوا في ظروف مختلفة. ووقعت معظم الوفيات في مدينة إدلب حيث واصل النظام تنفيذ المجازر ضد المدنيين من خلال القصف الجوي المستمر وبإسقاط البراميل المتفجرة المحرمة دولياً.