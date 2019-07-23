وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنهاء كافة الأعمال والمشروعات في الحرم المكي الشريف عقب موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ مباشرة.أعلن ذلك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته الرئاسة اليوم (الثلاثاء) بمناسبة انطلاقة أعمال موسم حج هذا العام، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل باب الملك عبدالعزيز، ومشروع المطاف، وتسليم مشروع المسعى، واستكمال كافة أعمال التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف التي تعد الأكبر في تاريخ الحرم، لافتاً إلى أن التوسعة الثالثة سوف تستوعب أكثر من مليون حاجاً.وأضاف: «سيتم تشكيل فرق عمل على مدار الساعة من الرئاسة ووزارة المالية والشركة المنفذة لمتابعة هذه الأعمال»؛ مشيرا إلى أن الحرمين الشريفين وفي ظل ما يلقيانه من اهتمام ودعم من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سيشهدان نقلة نوعية في المجال العمراني والهندسي والنظافة والسقاية والأجهزة والآليات والأبواب الآلية والتطبيقات الإلكترونية.وبيَّن الدكتور السديس أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، وظهرت قبلة المسلمين في أبهى حلة.