يمثُل المدّعي الخاص روبرت مولر أمام الكونغرس غداً (الأربعاء) في جلسة تلقى ترقّباً شديداً في الولايات المتحدة، للإدلاء بإفادته حول خلاصات التحقيق الذي أجراه في التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، فيما يأمل الديموقراطيون أن تشكل شهادته إدانة للرئيس دونالد ترمب مع اقتراب موعد انتخابات 2020. وسيجيب الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي لأول مرّة على أسئلة حول تدخّل موسكو في حملة انتخابات 2016 وتعامل ترمب الذي كان مرشحاً في ذلك الحين مع هذا التدخّل، في جلسة ماراتونية تنقلها الشبكات التلفزيونية في بثّ مباشر.