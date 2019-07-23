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طالب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإيجاد مرادفة عربية لكلمة «»، مشدداً على أنه لن يقولها مرة أخرى بغير اللغة العربية.وكان الأمير خالد الفيصل قد أعلن اليوم (الثلاثاء) عن جائزة للإعلام الجديد بقيمة نصف مليون ريال تحمل اسم «جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد»، مخصصة لأفرع الفيلم القصير، والصورة، والتغريدة، و«»، وذلك بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان.وتوقف أمير مكة عند كلمة «»، وقال: «أنا مضطر لأن أقولها، مع أني أتالم لعدم وجود كلمة عربية مرادفة لها».وأضاف: «أرجو أن لا يتكرر ذلك، وأن يقدموا لي كلمة عربية في حال طلبوا مني أن أذكر هذه الكلمة، لأنني لن أقولها مرة أخرى بكلمة غير العربية».