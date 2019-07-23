لايزال حجاج اندونيسيا الأكثر تواجد في المدينة المنورة ليوم أمس بـ 52.260 حاجاً، يليهم حجاج الهند بـ 30.127 حاجاً، ثم باكستان بـ 26.743 حاجاً، يليها بنجلاديش بـ 15.234 ثم العراق 12097 حاجاً، وذلك وفقاً لإحصائية المؤسسة الأهلية للإداء ليوم( أمس) والتي بينت أن أجمالي الحجاج المتواجدين في المدينة المنورة حتى يوم أمس (الإثنين)، قد بلغ عددهم 136461 حاجاً من أجمالي 259.359 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة منذ بداية الموسم.

وبينت الإحصائية أن 5.144 قدموا عن طريق الهجرة 1.629 حاجاً عن طريق البر، و21.413 حاجاً عن طريق مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي. من جهة أخرى، بلغ عدد الحجاج المستفيدين من خدمات مراكز أرشاد التائهين التابعة للمؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة 2.460 حاجاً، وذلك من خلال مراكز الإرشاد التابعة للمؤسسة، كما بلغ عدد الحجاج المستفيدين من خدمة الرعاية الصحية 178 حاجاً، وذلك حتى مساء يوم (أمس) .