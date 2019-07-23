بدأت جامعة طيبة تدريب منسوبيها على استخدام نظام الاتصالات الإدارية الجديد (راسل)، والذي يعمل على رفع جودة العمل والحفاظ على سرية المعاملات، وتقليص عدد الورق المستخدم وصولاً إلى الاستغناء عن الورق في المعاملات الرسمية الداخلية في الجامعة. وأوضح عميد تقنية المعلومات بجامعة طيبة الدكتور أحمد حوالة، أن جامعة طيبة رفعت شعارها لهذا العام 2019 عاماً للتحول الرقمي على كافة الأصعدة والأنظمة، بتوجيه واهتمام من مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني.وأضاف حوالة أن البرنامج التدريبي المقدم لمنسوبي الجامعة والذي دشنه مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني، على نظام (راسل) يعرض مميزات وأدوات النظام والصلاحيات لكافة الفئات المستخدمة له، ونعمد فيه إلى التدريب على استخدام أدوات النظام والتعامل مع المعاملات الإلكترونية، والتعرف على واجهات وصفحات النظام، والتعرف على طرق إدارة المعاملات الداخلية والخارجية وإصدار التقارير عنها، وكذلك المشاركة في رسم مسارات المعاملات الإلكترونية ذات المسار المحدد، وفهرسة المعاملات الإلكترونية.وأكد الدكتور حوالة أن الفئة المستهدفة من البرنامج التدريبي، هم مدراء الإدارات ومدراء المكاتب موظفي الاتصالات الإدارية، مشيراً إلى أن النظام يخدم منسوبي الجامعة والزوار، وتكون مدة البرنامج يومان بواقع 5 ساعات يومياً.وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة دشنت شعاراً لهذا العام بعنوان (التحول الرقمي 2019)، وذلك للارتقاء بنظم المعلومات وتقنياتها في سبيل تحقيق الجودة الشاملة، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، وتقليل التكلفة المادية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.