فتحت السلطات العراقية اليوم (الثلاثاء) مقبرة جماعية في جنوب البلاد، تضم رفات أكثر من 70 ضحية من الأكراد، بينهم أطفال، أعدموا على يد قوات نظام صدام حسين في الثمانينيات، بحسب ما أفاد مدير الطب العدلي وكالة فرانس برس. وقال الطبيب زيد اليوسف «بدأنا اليوم فتح مقبرة جماعية في منطقة تل الشيخية الواقعة جنوب السماوة (300 كم جنوب بغداد) وهي تعود لضحايا أكراد». وأوضح أن «المقبرة تضم رفاة أكثر من 70 شخصاً وغالبيتهم من النساء والأطفال الذين تراوح أعمارهم من رضيع إلى عشر سنوات، أعدموا في العام 1988 من خلال الأدلة المتوفرة». وأضاف اليوسف أنه «تبين أن النساء معصوبات العيون وهناك طلقات نارية بالرأس، إضافة إلى طلقات عشوائية في مناطق متفرقة من الأجساد». مشيراً إلى أن عمليات الحفر الأولية أظهرت الطبقة الأولى من المقبرة، لكن قد تكون هناك طبقة ثانية، وأن العمل جار لمعرفة العدد النهائي. الكويت تسلمت تعويضات من العراق بقيمة 270 مليون دولار من جهة ثانية تسلمت الكويت مبلغ 270 مليون دولار إضافي كتعويضات عن اضرار نجمت عن الغزو العراقي لها عام 1990، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء).