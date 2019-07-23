فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء)، في سباق منصب رئاسة حزب المحافظين الحاكم، بعد تغلبه على منافسه وزير الخارجية المستقيل جيرمي هينت. وحصل جونسون على 92,153 صوتاً في انتخابات أعضاء الحزب مقابل 46,645 صوتاً لجيرمي هينت. ومن المقرر أن يتولى جونسون منصب رئاسة الوزراء غداً (الأربعاء)، بعد مصادقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. يأتي هذا بعد استقالة رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي إثر رفض البرلمان مسودة الاتفاق الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وقد تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بإتمام بريكست في 31 أكتوبر القادم.