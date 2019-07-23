أبرمت إدارة الباطن عدد من الصفقات المحلية وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث تم التوقيع مع اللاعب إسماعيل مغربي، والذي يلعب في مركز الهجومذ وتم التوقيع مع لاعب الوحدة محمد العتيبي، وضمت إدارة السماوي لاعب الفيحاء ضيف الله القرني، ولاعب المجزل عبدالله الدوسري، ولاعب الخليج مشعل العنزي، ولاعب الطائي سلطان الشمري، والمدافع حامد الشريف، ولاعب الوسط عبدالعزيز الشريد، وكانت إدارة السماوي قد أنهت التوقيع مع اللاعب اليمني حسن العطاس من مواليد المملكة ويلعب في خانة الظهير الأيسر.وتهدف إدارة السماوي بالعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، على الجانب الأخر تغادر عصر اليوم (الثلاثاء) بعثة الفريق الأول بنادي الباطن إلى جمهورية مصر، وذلك لإقامة معسكر إعدادي لمدة 15 يوماً، يخوض خلاله عدداً من المواجهات الودية استعداداً لإنطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.