داعب الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الطفل عبد العزيز (مصري الجنسية)، الذي فقد والداه في حادثة مرورية بطريق المدينة المنورة رابغ، قائلاً له أنت سمي جدي ما زرعت تلك المداعبة الابتسامة على شفاه الطفل والتخفيف من إصابته، فيما داعبة أيضاً بالقول. جاء ذلك خلال زيارة أمير المدينة له في مستشفى الملك فهد مساء أمس (الإثنين)، التي أطمئن خلالها على صحته ووجهة بتقديم كافة الخدمات اللازمة له، فيما قدم له هدية عبارة عن مصحف وصفها بأنها الى أغلى هدية استقبله الطفل بابتسامة، وقال الأمير فيصل له أيضا أنت بين أهلك وأخوانك وآباءك وودعة بقبلة طبعها على جبينة قائلاً: إن شاء الله نشوفك عريس.

وكان الطفل عبد العزيز - مصري الجنسية - قد أصيب في حادثة مرورية بطريق المدينة المنورة – رابغ، مانتج عن الحادث وفاة والداه، فيما أصيب الطفل بكسور مختلفة خضع على أثرها للتنويم بمستشفى الملك فهد.