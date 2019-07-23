تستعد محافظة طبرجل التابعة لمنطقة الجوف هذه الأيام لافتتاح مهرجان الفاكهة بطبرجل في نسخته الأولى. وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان سلمان الدعيجاء أن اللجنة المنظمة واللجان الأخرى للمهرجان أكملت تجهيزاتها لانطلاق فعاليات المهرجان السبت القادم، تحت رعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في المركز الحضاري في محافظة طبرجل.

وعبّر المزارعون عن فرحتهم وسعادتهم بإقامة مثل هذا المهرجان الذي يُعد رافدًا مهمًا وتعريفًا لمنتجات الفاكهة التي تنتجها المزارع في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، والتسويق بما يعود عليهم بتنمية الجانب الاقتصادي، مقدمين شكرهم للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على موافقته الكريمة بإقامة مهرجان الفاكهة في محافظة طبرجل.

يذكر أن محافظة طبرجل تشتهر بالمنتجات الزراعية والتي من أهمها الفواكه، كالعنب والتين والخوخ والمشمش والكمثرى والرمان وغيرها من المنتجات الزراعية، وتتصدر منطقة بسيطا الزراعية المناطق الزراعية على مستوى الشرق الأوسط،بوفرة الانتاج الزراعي ما يجعلها واحدة من أهم مصادر المنتجات الزراعية بالوطن العربي